Рассказов: «Енисей» — это команда, которая может доставить хлопот «Спартаку»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своих ожиданиях от матча 24-го тура чемпионата России с «Енисеем», который состоится завтра, 21 апреля.

«Перед игрой с «Енисеем» у команды отличное настроение. Мы сделали открытую для болельщиков тренировку, она прошла на позитиве, мы раздали автографы, пообщались с людьми. Мы забыли прошлую игру, которую проиграли. Всё отлично. Каждый следующий матч становится самым важным. Мы обидно проиграли две встречи, нам нужны очки. Конкуренты теряют очки, у них будут тяжёлые матчи. Мы же стараемся побеждать и будем продолжать это делать в следующих играх.

Как вскрывать «автобус» «Енисея»? Мы весь чемпионат так играем, только в паре матчей команды играли в открытый футбол. Всё как обычно. Нужно попытаться изучить фланги, где самые слабые точки команды, где-то делать быстрые передачи через центр. У нас контроль мяча – самое главное. Нужно меньше терять мяч в атаке, чтобы меньше атак было на наши ворота. Все должны быстро вступать в отбор.

Слова Кононова о том, что «Спартак» борется за чемпионство, поднимает дух команды. Мы всегда хотим стать чемпионами. Нам всё время об этом говорят. Мы играем в «Спартаке», великом клубе, так что мы никогда не хотим занять второе или третье место. В любой ситуации будем играть только на победу и чтобы стать чемпионами.

У «Енисея» хорошая команда. Не думаю, что они будут сидеть в обороне. «Енисей» — более играющая команда. Мы играли с ними на выезде, и там был тяжёлый матч. Никого выделять не буду, но это команда, которая может доставить хлопот", — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.