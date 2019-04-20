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«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Футбол / Италия

В матче 33-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Фиорентину» из Флоренции. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Фиорентины» Никола Миленкович, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва защитник «Ювентуса» Алекс Сандро сравнял счёт после передачи хавбека Миралема Пьянича. Победу хозяевам принёс защитник гостей Херман Песселья, отправивший мяч в свои ворота на 53-й минуте.

Эта победа гарантировала «Ювентусу» чемпионство в нынешнем сезоне Серии А. Туринский клуб, набрав 87 очков, возглавляет таблицу турнира. На втором месте находится «Наполи», который за шесть матчей до конца кампании отстаёт от команды Массимилиано Аллегри ровно на 20 очков.

Для «Ювентуса» это чемпионство стало восьмым подряд.

Италия - Серия А. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 – Миленкович – 6, 1:1 – Сандро – 37, 2:1 – Песселья – 53 (автогол)
Команда нанесла 47 ударов (18 в створ) и не забила. Это может стоить ей ЛЧ
Космически не повезло.
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