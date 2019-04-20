Дивеева унесли с поля на носилках в концовке матча с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

Эпизод произошёл в концовке встречи. Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами, в результате чего Дивеев не смог продолжить матч и его унесли с поля на носилках. Остаток матча ЦСКА доигрывал вдесятером, так как лимит замен был уже исчерпан.

В ближайшее время молодой «армеец» пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.

19-летний Дивеев перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно из «Уфы» на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги в составе ЦСКА. Летом московский клуб может выкупить игрока за € 1,5 млн.