Жамалетдинов забил первый гол за «Лех»

Российский нападающий познаньского «Леха» Тимур Жамалетдинов отметился голом в матче 31-го тура чемпионата Польши с «Ягеллонией» (3:3).

Жамалетдинов вышел на поле на замену в концовке первого тайма, а на 77-й минуте забил гол, позволив своей команде уйти от поражения.

21-летний Жамалетдинов перешёл в «Лех» на правах аренды из ЦСКА. В соглашении между клубами прописана опция выкупа.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах польской Экстракласы, в которых стал автором одного забитого мяча. Также он сыграл два матча за вторую команду «Леха» и забил один гол.

После 31 тура «Лех», набрав 44 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице национального польского чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 24 апреля на своём поле с «Легией».