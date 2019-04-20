Мещеряков: в первом тайме ЦСКА был более агрессивен, 2-й — остался за нами

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Достойная игра достойных соперников, в первом тайме ЦСКА был более агрессивен, преимущество было на их стороне. Во втором тайме тренерский штаб с Юрием Павловичем добавил опорника, которого нам не хватало. Поэтому второй тайм остался за нами, но счёт на табло. Хочу поблагодарить игроков, а ещё хочу поблагодарить болельщиков с обеих сторон. Потому что сегодня было достойное боление для такого матча.



Судейство? Есть вопросы по тому, что определённые моменты нужно трактовать одинаково. Иногда было непонимание, но матч был сложный. Будем готовиться к следующему матчу. Конец чемпионата будет очень интересным. Тарасов? Не хочу оценивать игроков, но он вышел очень достойно. Наверное, долго к этому шёл, копил энергию.



Шансы на золото есть у всех, ещё шесть туров. Всё будет решаться в последнем-предпоследнем туре», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.