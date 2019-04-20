Хет-трик А. Переса принёс «Ньюкаслу» победу в матче с «Саутгемптоном»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Ньюкасла» Айосе Перес, отличившийся на 27-й минуте после передачи полузащитника Айзека Хэйдена. До перерыва Перес оформил дубль, голевой пас отдал форвард Саломон Рондон. В начале второго тайма полузащитник Марио Лемина сократил отставание после передачи хавбека Стюарта Армстронга. В конце игры Перес записал в актив третий мяч, голевой пас отдал хавбек Мэтт Ритчи.

«Сороки» одержали вторую победу подряд в чемпионате Англии. Для «святых» это поражение стало вторым в последних трёх матчах.

«Ньюкасл», набрав 41 очко, занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» (36) — 16-е.