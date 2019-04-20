Гончаренко: у ЦСКА продолжаются матчи, когда и хорошо играем, и плохо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«У нас продолжается цикл игр, когда и хорошо играем, и плохо. Отрезками. Сегодня сравняли счёт, но во втором тайме не играли в атаку, а сдерживали «Локомотив». Уровень ответственности давил на команды.

Что с Дивеевым и Бекао? У них травмы. Пока тяжело оценить. Дивеева даже не видел ещё.

Как оценю возвращение Васина? Учитывая промежуток, хорошо вписался. Но в целом при его присутствии не пропустили», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Локомотив», набрав 43 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) остался на 4-м месте.



В следующем туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». ЦСКА дома предстоит встреча с махачкалинским «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.