Гол Хунтелара принёс победу «Аяксу» в матче с «Гронингеном»

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» уступил «Аяксу» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе «Эйроборг». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер, ассистировали Рой де Нас и Рихар Полман.

Единственный гол был забит на 78-й минуте. Автором гола стал Клас-Ян Хунтелар. Концовку встречи амстердамский клуб провёл в меньшинстве. За две жёлтые карточки был удалён Хунтелар.

«Аякс», набрав 77 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата. Главный конкурент амстердамцев ПСВ отстаёт на три очка, но имеет один матч в запасе. «Гронинген» (42) остался на 9-м месте.

В следующем туре «Аякс» на своём поле сыграет с «Витессом», который тренирует Леонид Слуцкий. Матч состоится 23 апреля.