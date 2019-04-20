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Бабаев: у Дивеева тяжёлое сотрясение мозга, у Бекао травма голеностопа

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Бабаев: у Дивеева тяжёлое сотрясение мозга, у Бекао травма голеностопа
Футбол / РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«Игра получилась очень интересная. Наверное, на победу никто не наиграл. В концовке было тяжело, особенно когда Дивеев получил травму. Понятно, что хотелось победить, но результат справедливый. У Дивеева тяжёлое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», набрав 43 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) остался на 4-м месте.

В следующем туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». ЦСКА дома предстоит встреча с махачкалинским «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.

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