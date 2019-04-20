«РБ Лейпциг» одержал победу в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Лейпцига» Марцель Хальстенберг, реализовавший пенальти на 17-й минуте. В начале второго тайма Хальстенберг оформил дубль, результативную передачу отдал хавбек Эмиль Форсберг. На 61-й минуте нападающий «Боруссии» Алассан Плеа отыграл один мяч после паса полузащитника Флориана Нойхауса.

«Лейпциг», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» (51) — пятое.

Статистику игроков немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».