«РБ Лейпциг» одержал победу в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Лейпцига» Марцель Хальстенберг, реализовавший пенальти на 17-й минуте. В начале второго тайма Хальстенберг оформил дубль, результативную передачу отдал хавбек Эмиль Форсберг. На 61-й минуте нападающий «Боруссии» Алассан Плеа отыграл один мяч после паса полузащитника Флориана Нойхауса.
«Лейпциг», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» (51) — пятое.
Статистику игроков немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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