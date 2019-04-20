Тарасов: «Локомотив» заслуживал победу, есть неудовлетворение

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал результат домашнего матча 24-го тура с ЦСКА (1:1).

«Понятно было, что это дерби, так что хотелось помочь команде выиграть. Во втором тайме мы играли чуть лучше и создали больше моментов. Заслуживали победу сегодня, но не получилось ещё забить. Неудовлетворение есть. Чуть расстроились: был момент у Фарфана, у меня, Жемалетдинов здорово вышел и мог забивать.

Многие отметили, что сегодня я мощно вышел на замену. У меня другого шанса нет. Если дают возможность, надо играть и показывать себя. Остаётся только работать и ждать такие игры и время, которое даёт тренер.

Матч «Краснодара» и «Зенита» буду смотреть. Мне кажется, будет ничья», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.