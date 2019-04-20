Роналду – первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. Португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, завоевавшим золотые медали трех чемпионатов — Италии, Англии и Испании. Об этом сообщает «твиттер» Squawka.

Ранее форвард трижды становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед», а также дважды выиграл золото Примеры с «Реалом».

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (26 — в основном составе) и стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также восьми результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.