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Бекао: почувствовал боль после удара Антона Миранчука по икроножной мышце

Бекао: почувствовал боль после удара Антона Миранчука по икроножной мышце
Футбол / РПЛ

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о своей травме, которую он получил в матче 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«Я почувствовал боль, сильную боль. Тренер решил заменить меня. Завтра буду сдавать тест. Посмотрим, насколько там серьёзное повреждение. Боль почувствовал после удара Антона Миранчука по икроножной мышце. С того момента начало болеть. Из-за этого я не успел в одном из эпизодов и получил жёлтую карточку», — передаёт слова Бекао корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Из-за этого повреждения Бекао был заменён в перерыве. Вместо него на поле вышел защитник Виктор Васин, для которого этот матч стал первым с февраля 2018 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Бекао провёл 23 матча в РПЛ.

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