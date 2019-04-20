Влашич — о матче с «Локомотивом»: во втором тайме ЦСКА закончил играть

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«В первом тайме мы играли хорошо, во втором — закончили играть. У соперника было больше возможностей забить, и в концовке нас спас вратарь. Мы могли проиграть, в итоге сыграли вничью, но нам в любом случае нужно играть лучше.

Почему второй тайм так отличался от первого? Вы следите за нами весь год, и так происходит во многих матчах. Не знаю, в чём причина. Мы можем сказать, что у нас нет опыта, но нам следует быть лучше.

Что касается того, как потеря Фернандеса изменила команду, то каждой команде не хватало бы Марио. Он великолепный игрок. Но футбол — командная игра, и нам не следует быть зависимыми от одного игрока. Мы должны играть лучше и без него. В первом тайме мы больше контролировали игру, и план состоял в том, чтобы продолжать владеть мячом. Но затем мы сели в защиту и у соперника появилось больше шансов.

Согласны ли мы были на ничью в концовке? Мы хотели победить в этом матче. В последние семь минут нас прижали, у соперника было несколько возможностей забить, но нам повезло. Нам нужно играть лучше, чтобы бороться в чемпионате и попадать в Лигу чемпионов», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.