Чалов: ничья с «Локомотивом» — хороший результат для ЦСКА

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Результат закономерен, были моменты в конце игры и у нас, и у них. Сейчас уже сложно говорить по игре, но ничья — хороший результат. Марио — ключевой игрок для нас. Какие-то взаимодействия пропали без него, но сегодня и без него достаточно неплохо выглядели. Пропустили ненужный гол, но могли выиграть игру, хотя и проиграть могли.

Впереди ещё шесть игр, не будем загадывать. Нам нужно побеждать в каждой игре. Перформанс в мою честь во втором тайме? Да, я его увидел. Было очень приятно, не ожидал такого. Большое спасибо болельщикам, было очень приятно», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.