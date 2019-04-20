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Чалов: ничья с «Локомотивом» — хороший результат для ЦСКА

Чалов: ничья с «Локомотивом» — хороший результат для ЦСКА
Футбол / РПЛ

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Результат закономерен, были моменты в конце игры и у нас, и у них. Сейчас уже сложно говорить по игре, но ничья — хороший результат. Марио — ключевой игрок для нас. Какие-то взаимодействия пропали без него, но сегодня и без него достаточно неплохо выглядели. Пропустили ненужный гол, но могли выиграть игру, хотя и проиграть могли.

Впереди ещё шесть игр, не будем загадывать. Нам нужно побеждать в каждой игре. Перформанс в мою честь во втором тайме? Да, я его увидел. Было очень приятно, не ожидал такого. Большое спасибо болельщикам, было очень приятно», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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