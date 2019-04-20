Сёмин: ЦСКА помешал нам играть весь матч так, как в последние 15 минут

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат домашнего матча 24-го тура с ЦСКА (1:1).

«Посмотрите, сколько моментов в последние 15 минут! Момент у Фарфана, у Жемалетдинова, проход по флангу… Последние 15 минут были самыми красочными, а результат не всегда соответствует зрелищу.

Что мешало играть всегда так, как в последние 15 минут? Соперник. Мы играли с ЦСКА – команда «Реал» обыгрывала. Топ-команда! Мешала нам.

Судья сегодня однобоко принимал решения? Арбитр отсудил блестяще. Для него.

Жематлетдинов хорошо вышел, но более положительную роль сыграл выход Тарасова. Он сделал много подборов, хорошо играл в пас. Только в одном эпизоде почему-то сыграл в два касания, хотя нужно было в одно — подставить ногу и забивать", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.