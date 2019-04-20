Роналду: я на тысячу процентов остаюсь в «Ювентусе»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание титула чемпиона Италии, а также опроверг слухи о возможном уходе из команды.

«Это был очень хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок Италии, скудетто. Чувствую счастье и радость, победить было нелегко.

Злился ли я из-за вылета из Лиги чемпионов? Невозможно побеждать всегда. Мы сделали всё возможное, но только одна команда может выиграть трофей. Я приложил все усилия, чтобы помочь команде. Постараюсь сделать это ещё раз в следующем году. Команда полна позитива, мы выиграли два важных трофея.



Я очень рад победам в чемпионате и Суперкубке. Мы хорошо шли в Лиге чемпионов, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в «Ювентусе»? Да, на тысячу процентов», — приводит слова Роналду сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на DAZN.