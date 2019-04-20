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«Монпелье» обыграл «Страсбург», «Ницца» потерпела поражение в матче с «Каном»

«Монпелье» обыграл «Страсбург», «Ницца» потерпела поражение в матче с «Каном»
Футбол / Франция

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» на своём поле проиграл «Монпелье» со счётом 1:3. В составе победителей отличились полузащитник Флоран Молле и нападающий Анди Делорт, оформивший дубль. Автором единственного гола хозяев стал защитник Пабло Мартинес.

Франция - Лига 1. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Страсбург
Страсбург
1 : 3
Монпелье
Монпелье
0:1 – Делорт – 22, 0:2 – Молле – 28, 1:2 – Мартинес – 34, 1:3 – Делорт – 86

В другом матче 33-го тура чемпионата Франции «Ницца» на домашнем стадионе проиграла «Кану» со счётом 0:1. Победный гол забил защитник Александр Джику, отправивший мяч в ворота хозяев на 74-й минуте после передачи форварда Малика Тшокунте.

Франция - Лига 1. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
0 : 1
Кан
Кан
0:1 – Джику – 74

Ещё одна игра 33-го тура французского первенства состоялась в Ниме, где одноимённая команда обыграла «Бордо» со счётом 2:1. В составе «Нима» голы в актив записали нападающий Рено Рипар и хавбек Тежи Саванье, реализовавший пенальти. Единственный мяч в составе гостей забил форвард Джош Майя.

Франция - Лига 1. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Ним
Ним
2 : 1
Бордо
Бордо
0:1 – Майя – 13, 1:1 – Саванье – 16 (пен), 2:1 – Рипар – 63
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