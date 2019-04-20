«Монпелье» обыграл «Страсбург», «Ницца» потерпела поражение в матче с «Каном»

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» на своём поле проиграл «Монпелье» со счётом 1:3. В составе победителей отличились полузащитник Флоран Молле и нападающий Анди Делорт, оформивший дубль. Автором единственного гола хозяев стал защитник Пабло Мартинес.

В другом матче 33-го тура чемпионата Франции «Ницца» на домашнем стадионе проиграла «Кану» со счётом 0:1. Победный гол забил защитник Александр Джику, отправивший мяч в ворота хозяев на 74-й минуте после передачи форварда Малика Тшокунте.

Ещё одна игра 33-го тура французского первенства состоялась в Ниме, где одноимённая команда обыграла «Бордо» со счётом 2:1. В составе «Нима» голы в актив записали нападающий Рено Рипар и хавбек Тежи Саванье, реализовавший пенальти. Единственный мяч в составе гостей забил форвард Джош Майя.