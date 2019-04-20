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Семак: сказалось то, что «Зенит» больше хотел победить

Семак: сказалось то, что «Зенит» больше хотел победить
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:2).

«Хорошо начали игру, могли забить ещё, но пропустили необязательный гол. Моментов создали много, но пропустили и второй гол. Думаю, сказалось то, что мы больше хотели победить. Мы играли до конца и сумели добиться результата.

Почему произошла заминка с заменами? Судьи ошиблись, когда подняли не ту табличку. Мы планировали замену Ригони, но нам нужно было соблюсти лимит. А помощник главного судьи замешкался. Что касается заварушки со скамейкой «Краснодара», то я не понял, почему они так завелись. Но, повторюсь, я не понял, как можно было так запутать ситуацию с заменой.

Мы хотели сначала убрать Ригони, а скамейка «Краснодара» думала, что Оздоев стоит на линии и не уходит на замену. Просто не разобрались. Это недопонимание со стороны скамейки «Краснодара». Резервный арбитр не понимал, что от него требуется, я аж за голову схватился в какой-то момент. Не думал, что такое вообще бывает», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

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