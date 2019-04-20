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Мусаев — о матче с «Зенитом»: особо довольным сегодня быть нечем

Мусаев — о матче с «Зенитом»: особо довольным сегодня быть нечем
Футбол / РПЛ

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение со счётом 2:3 в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мы должны до конца играть на победу и хотели это сделать. Но нужно быть спокойным, расставиться и готовить свою атаку. Спешить некуда было, счёт ничейный, ещё играть три минуты.

Нам не хватает резерва, у нас ряд важных футболистов травмированы, таких как Ари, Ольссон и Каборе. Трудно восполнить эти потери.

Особо довольным сегодня быть нечем. Нужно играть строже в обороне и меньше позволять сопернику. Тем, что отдали все силы и эмоции, я доволен. Думаю, все зрители остались довольны увиденным, они видели, что мы отдали все силы. Но, конечно, хотелось бы добиться положительного результата», — сказал Мусаев в эфире программы «Все на матч».

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