Семак: мы верим в Ракицкого, он полностью оправдывает доверие

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Ярослава Ракицкого, а также нападающих Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

«Что касается Ракицкого, то в «Шахтёре» ему не так часто доверяли пробивать штрафные. Мы в него верим, и он полностью оправдывает доверие. Ярослав профессионально подходит к своим обязанностям, тренирует стандарты. Это скучно и не так интересно — тренировать стандарты, но именно этим он помогает команде.

У «Краснодара» очень быстрые и техничные футболисты, они здорово играли, про свои проблемы в обороне мы знаем. Мы могли забить больше, но хорошо, что получилось так.

Что касается Дзюбы, то он выполняет много черновой работы, на острие действует Азмун. Мы довольны игрой Артёма, по настрою и желанию к нему претензий быть не может.

О раскладах в таблице говорить рано, играть ещё долго. Сегодня довольны победой, но концовка получилась сумасшедшей. Мы хотели победить, не просто отстоять ничью. Наши замены были направлены именно на это. У нас было много голевых моментов, но забить победный гол удалось только в концовке, потому и все эти эмоции после матча.

Что касается того, насколько я доволен игрой, которую показывает команда, то скажу так: у нас есть тот набор игроков, который есть, у нас есть определённые лимиты, в которые мы укладываемся. Я работаю над тем, чтобы достигать нужного результата с теми игроками, которые есть. Когда у нас будут другие возможности, будем отталкиваться от них», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.