Хёведес: увы, теперь не всё в руках «Локомотива»

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедект Хёведес прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).



«Выиграй мы сегодня, у нас был бы отличный шанс оторваться от наших преследователей и чувствовать себя более комфортно на финише сезона. Посмотрим, кто из конкурентов будет терять очки. Увы, теперь не всё в наших руках», — сказал Хёведес в программе «Все на матч».

«Локомотив», набрав 43 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) остался на 4-м месте.



В следующем туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». ЦСКА предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Анжи. Оба матча состоятся 24 апреля.