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Хёведес: увы, теперь не всё в руках «Локомотива»

Хёведес: увы, теперь не всё в руках «Локомотива»
Футбол / РПЛ

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедект Хёведес прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Выиграй мы сегодня, у нас был бы отличный шанс оторваться от наших преследователей и чувствовать себя более комфортно на финише сезона. Посмотрим, кто из конкурентов будет терять очки. Увы, теперь не всё в наших руках», — сказал Хёведес в программе «Все на матч».

«Локомотив», набрав 43 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) остался на 4-м месте.

В следующем туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». ЦСКА предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Анжи. Оба матча состоятся 24 апреля.

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