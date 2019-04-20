«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в Примере

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэнтес.

Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв, автором гола стал Клеман Лангле с передачи Усмана Дембеле. В середине второго тайма равновесие восстановил Хуанми с паса Микеля Мерино. Впрочем, всего через две минуты каталонский клуб вышел вперёд благодаря голу Жорди Альбы. Голевую передачу в этом эпизоде отдал Лионель Месси.

«Барселона», набрав 77 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал Сосьедад» (41) остался на 10-м месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Алавесом». Матч состоится 23 апреля.