Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в Примере

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в Примере
Футбол / Испания

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэнтес.

Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв, автором гола стал Клеман Лангле с передачи Усмана Дембеле. В середине второго тайма равновесие восстановил Хуанми с паса Микеля Мерино. Впрочем, всего через две минуты каталонский клуб вышел вперёд благодаря голу Жорди Альбы. Голевую передачу в этом эпизоде отдал Лионель Месси.

«Барселона», набрав 77 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал Сосьедад» (41) остался на 10-м месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Алавесом». Матч состоится 23 апреля.

Испания - Примера. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:45 МСК
Барселона
Барселона
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 – Лангле – 45, 1:1 – Хуанми – 62, 2:1 – Альба – 64
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент