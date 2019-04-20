«Интер» и «Рома» поделили очки в матче Серии А

В матче итальянской Серии А миланский «Интер» принимал римскую «Рому». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави, отличившийся на 14-й минуте после передачи форварда Эдина Джеко. В середине второго тайма хавбек «Интера» Иван Перишич сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Данило Д'Амброзио.

Беспроигрышная серия миланского клуба в чемпионате Италии достигла четырёх матчей (две победы и две ничьих). Римская команда тоже не проигрывает в течение четырёх встреч кряду (две ничьих и две победы).

«Интер», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (55) — пятое.

Посмотреть статистику игроков итальянского первенства можно на «Чемпионате».