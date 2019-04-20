«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Краснодаром»

«Зенит» поделился видео из раздевалки после матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

«Раздевалка победителей прямо сейчас!» — гласит запись в «твиттере» петербургского клуба.

Напомним, в этой встрече «Зенит» добился победы благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы на 95-й минуте. Голевую передачу форварду в этом эпизоде отдал Кристиан Нобоа.

«Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков. «Краснодар» (42) остался на третьем месте.



В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо». «Краснодару» предстоит выездная игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 24 апреля.