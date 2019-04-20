Ракицкий: лучшая неделя в моей жизни: жена подарила сына, а сегодня взяли 3 очка

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу со счётом 3:2 в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Это действительно лучшая неделя в моей жизни. Сегодня была фантастическая игра, у меня были фантастические эмоции. 18 апреля жена подарила мне сына, а сегодня заработали три очка. Поздравили командно мою жену и ребёнка. Эмоции переполняют, побыстрее бы в Питер — и к жене.

Вопрос о том, чтобы я здесь не играл, не поднимался. Игра есть игра. Тем более такой важный отрезок. Надо играть и зарабатывать очки. Заработали три очка, поедем сегодня в Питер, и после этого я пару дней буду заниматься семейными вопросами.

Очень активное начало в исполнении «Зенита»? Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, и их вратарь в первом тайме вообще творил невероятное. Мы могли четыре забить и потом спокойненько доигрывать, но вратарь — молодец. А Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Мы заработали три очка и поедем в Питер готовиться к следующим играм.

Можно ли сказать, что после гола Перейры смирились с ничьей? По результату, может, и да. Но мы всё равно играли на победу и в конце прибавили, когда судья добавил семь минут. Начали бегать, двигаться, заработали угловой, и великан Дзюба продавил, забил.

У меня ещё такого не было, чтобы я столько голов забивал со штрафных. В «Шахтёре» был Срна, который великолепно исполнял стандарты, и я туда даже не подходил. Оздоев сегодня подходил, что-то мне сказал, но без поцелуя», — сказал Ракицкий в эфире передачи «Все на матч».