Эффектный сейв защитника — в видеообзоре матча «Гронинген» — «Аякс»

В 31-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Гронинген» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе «Эйроборг». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер.

Счёт мог быть открыт на 66-й минуте, но защитник «Гронингена» выбил мяч с линии ворот. Победу «Аяксу» принёс 35-летний нападающий Клас-Ян Хунтелар, который отличился на 78-й минуте. За снятую футболку во время празднования гола форвард получил жёлтую карточку. Через несколько минуте Хунтелар получил ещё одно предупреждение и был удалён.

Впрочем, амстердамскому клубу удалось удержать победу.

«Аякс», набрав 77 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Гронинген» (42) остался на 9-м месте.

В следующем туре «Аякс» на своём поле сыграет с «Витессом», который тренирует Леонид Слуцкий. Матч состоится 23 апреля.