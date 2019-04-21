Классон: задача судьи давать командам играть, а мы 5 минут занимались ерундой

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал стычку на поле в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3).



«Тяжело прокомментировать момент со стычкой на поле. Основная задача судьи на поле — позволять командам играть в футбол, но в итоге игра была задержана на 5 минут, мы не играли в футбол и занимались какой-то ерундой. Одно событие шло за другим: сначала игрок «Зенита» лежал на поле, эпизод уже был отыгран, он продолжил валяться в штрафной. Он ждал носилки, за ним приехала машина, затем он просто встал и продолжил игру. Потом были какие-то проблемы с заменами. Один момент наложился на другой, и получилась вот такая неприятная ситуация. Я просто хочу играть футбол, обо всем остальном мне тяжело судить», — передаёт слова Классона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Классон: «Краснодар» позволил «Зениту» создать слишком много голевых моментов