Азмун: счет был 2:2, мы не проигрывали и продолжали биться до конца

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Очень сложная игра, но главное, что мы действовали с большим желанием. Победа — это самое главное. Сложная она была или нет — уже не так важно. Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря.

Как удалось забить третий гол после пропущенного мяча? У нас опытные игроки, а в футболе что-то поменяться может каждую секунду. Счёт был 2:2, мы не проигрывали и продолжали биться до конца. В итоге — сумели добиться нужного результата", — приводит слова Азмуна официальный сайт клуба.

Напомним, что победу «Зениту» принёс гол Артёма Дзюбы на 95-й минуте.