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Голы Чалова и Хёведеса — в видеообзоре дерби «Локомотив» — ЦСКА

Голы Чалова и Хёведеса — в видеообзоре дерби «Локомотив» — ЦСКА
Футбол / РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал ЦСКА. Московское дерби состоялось на стадионе «РЖД Арена» и завершилось со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес, отличившийся на 13-й минуте после передачи нападающего Фёдора Смолова. До перерыва форвард ЦСКА Фёдор Чалов сравнял счёт, голевой пас отдал хавбек Никола Влашич.

Видеообзор игры можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.

«Железнодорожники», набрав 43 очка, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (41) — четвёртое.

В 25-м туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», а ЦСКА дома встретится с «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.

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