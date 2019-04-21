Кьеллини: Роналду выбрал «Ювентус», чтобы доказать, что он лучший

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал завоевание чемпионского титула.

«Я горжусь тем, что являюсь капитаном этой команды с партнёрами, которые выдают максимум. Нам не удалось достичь всех целей, но это футбол. Давайте праздновать победу в чемпионате. Это те моменты, которые дают эмоции и энергию, чтобы выиграть его снова в следующем году», — приводит слова Кьеллини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на DAZN.

Также Кьеллини поделился мнением о партнёре по команде нападающем Криштиану Роналду.

«Роналду пришёл в команду с большим смирением и каждый день помогал нам совершенствоваться. Находясь рядом с ним, он многому меня научил. Для нас это веха на будущее. Он выбрал „Ювентус“, чтобы доказать, что он лучший и добивается успеха», — добавил капитан „Юве“.