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Кьеллини: Роналду выбрал «Ювентус», чтобы доказать, что он лучший

Кьеллини: Роналду выбрал «Ювентус», чтобы доказать, что он лучший
Футбол / Италия

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал завоевание чемпионского титула.

«Я горжусь тем, что являюсь капитаном этой команды с партнёрами, которые выдают максимум. Нам не удалось достичь всех целей, но это футбол. Давайте праздновать победу в чемпионате. Это те моменты, которые дают эмоции и энергию, чтобы выиграть его снова в следующем году», — приводит слова Кьеллини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на DAZN.

Также Кьеллини поделился мнением о партнёре по команде нападающем Криштиану Роналду.

«Роналду пришёл в команду с большим смирением и каждый день помогал нам совершенствоваться. Находясь рядом с ним, он многому меня научил. Для нас это веха на будущее. Он выбрал „Ювентус“, чтобы доказать, что он лучший и добивается успеха», — добавил капитан „Юве“.

Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»
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