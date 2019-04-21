«Зенит» напомнил цитату Семака после дубля Дзюбы в матче с «Краснодаром»

В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 3:2. Дублем в матче отметился нападающий петербургского клуба Артём Дзюба, забивший победный гол на 95-й минуте.

Благодаря этому Дзюба прервал 12-матчевую серию без голов в Российской Премьер-Лиге. После одного из тех матчей главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что по-прежнему верит в форварда. После дубля Дзюбы в игре с «Краснодаром» пресс-служба «Зенита» напомнила цитату Семака.

«Напомним цитату Сергея Семака: «Дзюба забьет в тот момент, когда это будет нужно больше всего», — говорится в »твиттере" клуба.

«Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков.