Дзюба: сегодня я самый счастливый человек на свете

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями после победы своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2). В этой встрече форвард стал автором дубля, забив победный гол на 95-й минуте.

«Во-первых, я хочу сказать спасибо всем партнёрам. Мы продемонстрировали командный дух. Я испытал такие же ощущения, какие у меня были на чемпионате мира. Боялся, что никогда больше такого не испытаю, но сегодня это произошло.

Обожаю этот стадион, газон, атмосферу. Это реально мой любимый стадион. Конечно, есть наша «Газпром Арена» с крышей, её я тоже обожаю, она нас спасает. «Краснодар» играет в открытый футбол, мы — в открытый футбол...

Благодарен вам за поддержку. Всегда говорил, что стараюсь работать на команду. Благодарен всем тем, кто в меня верил. Испытал эмоции, которые у меня были после Испании, после Египта. Благодарен жизни за эти эмоции.

Во-вторых, важна следующая игра против «Динамо». Мы им проиграли на выезде. Теперь нужно собрать все эмоции. Всё в наших руках. Нельзя терять очки, потому что тогда сегодняшняя победа пойдёт насмарку.

А сегодня я самый счастливый человек на свете», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба принял участие в 23 матчах РПЛ, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

«Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков.