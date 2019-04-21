Ковач: удаление немного облегчило нам жизнь в матче с «Вердером»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» из Бремена. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Сегодня обеим командам было тяжело. Погодные условия были не самые оптимальные, температура +25. Играть в таких условиях непросто. Мы знали, что обыграть «Вердер» очень тяжело. Это было их первое поражение во втором круге. Мы должны были терпеливо играть. Определенно удаление немного облегчило нам жизнь во втором тайме. Я бы хотел, чтобы мы реализовали наши многочисленные моменты в 2:0 или 3:0. Но и 1:0 достаточно. Мы одержали полностью заслуженную победу и будем праздновать Пасху на первом месте», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Беспроигрышная серия «Баварии» в чемпионате Германии достигла 10 матчей (девять побед, одна ничья). Для «Вердера» это поражение стало первым в последних 13 встречах.