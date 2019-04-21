Аллегри: «Ювентус» выиграл половину трофеев в этом сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал завоевание титула чемпиона Италии.

«Очень счастлив, ведь мы достигли важной цели и выиграли половину трофеев в этом сезоне, если брать в расчёт турниры, в которых участвовали.

Эту победу в чемпионате Италии нужно праздновать, потому что стать чемпионом нелегко. Мы завоевали титул, когда до конца ещё 5 туров, это доказывает, насколько замечательным был сезон у «Ювентуса».

У нас были проблемы по ходу сезона, например, травмы, иногда мне приходилось проводить тренировку, в которой участвовало 14 игроков. Несмотря на всё это, мы выиграли с большим преимуществом», — приводит слова Аллегри DAZN.

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:1) и стал недосягаемым для преследователей. Для «Ювентуса» это чемпионство стало восьмым подряд и 35-м в истории.