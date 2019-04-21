Бубнов: с каждым туром «Зенит» будет всё увереннее, команда отточила свой футбол

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов подвёл итоги встречи между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» мощно начал игру, создал немало хороших моментов и забил. Команде Мусаева удалось выравнять положение и отыграться, так что в первом тайме команды заслужили ничью. Во второй половине встречи соперники атаковали уже на встречных курсах, а интрига держалась вплоть до последних секунд. Команды провели матч на очень высоких скоростях и продемонстрировали футбол хорошего европейского уровня.



После второго гола «Краснодара» подумалось, что на этом матч и закончится. По тому, как складывалась встреча, ничья выглядела бы более закономерным результатом, несмотря на большее количество моментов у «Зенита». В итоге петербуржцам за счёт этого удалось вырвать победу в драматичной концовке.

Что ж, теперь у «Зенита» очень серьёзная фора — они оторвались на восемь очков. Команда набрала хороший ход и определилась с оптимальным составом. Семак нащупал правильное сочетание в линии обороны, определился с опорной зоной, нашёл место и Дриусси, и Ригони, наладил атакующую игру.

Через матчи РПЛ «Зенит» отточил и свой футбол, взаимодействие между игроками. С каждым туром петербуржцы будут действовать всё увереннее, поэтому и качеству футбола их игра будет чемпионской — не только результаты», — приводит слова Бубнова Sportbox.