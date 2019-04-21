Автогол Норманна — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Ростов»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн отправил мяч в собственные ворота и вывел хозяев вперёд в счёте. На 60-й минуте нападающий «Оренбурга» Артём Галаджан удвоил счёт. В компенсированное время встречи третий гол за «Оренбург» забил хавбек Григорий Чиркин.

«Оренбург» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (35) располагается строчкой ниже, на 7-м месте. Лидером соревнования на сегодня является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.

В прошлом туре РПЛ «Ростов» дома одолел московский «Спартак» со счётом 2:1, а «Оренбург» на выезде обыграл ЦСКА (3:2).

Видеообзор игры можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.