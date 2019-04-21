Сейвы Касильяса и гол Мареги — в видеообзоре матча «Порту» — «Санта-Клара»

В матче 30-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола матча стал нападающий «Порту» Мусса Марега, отправивший мяч в ворота «Санта-Клары» на 18-й минуте. Таким образом, «Порту» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Португалии до 6 матчей.



«Порту» набрал 75 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Санта-Клара» (37) — на 9-м месте в таблице соревнования. В тройку лидеров соревнования также входит «Бенфика» (72) и «Спортинг» (67).



В следующем туре чемпионата Португалии «Порту» сыграет на выезде с «Риу Аве» 26 апреля, а «Санта-Клара» 27 апреля примет клуб «Витория Сетубал».