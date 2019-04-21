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Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не закончено

Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не закончено
Футбол / Испания

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.

«Очень важный матч. Нам нужно набрать девять очков, чтобы выиграть Примеру, но это непросто. Понимаю, все говорят, что мы уже чемпионы, но это не так. Нам нужно одержать победу в следующей игре, а затем в остальных. Ничего ещё не закончено. Пока не будет сыгран последний матч, ничего не решено», — приводит слова Вальверде Marca.

«Барселона», набрав 77 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Второе место занимает мадридский «Атлетико» (68). Обеим командам осталось провести по пять встреч.

Источник: Зидан попросил руководство «Реала» перехватить де Лигта у «Барселоны»
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