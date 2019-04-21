Аллегри: в следующем сезоне главной целью «Ювентуса» снова будет скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал завоевание восьмого подряд титула чемпиона Италии, а также рассказал о планах на следующий сезон.



«Я ещё не задумывался обо всех трофеях, что выиграл, но возможно, я смогу насладиться ими после выхода на пенсию. Тогда я оглянусь и, может быть, пойму, что сделал в своей карьере несколько хороших вещей. Я наслаждаюсь своей работой. Критика является её частью и выступает для меня дополнительной мотивацией. Я стремлюсь к росту в профессиональном плане и ни когда не критикую работу других. У каждого свои методы, главное — достижение цели.



В следующем сезоне главной целью „Ювентуса“ снова будет титул чемпиона Италии. Мы будем соревноваться с миланскими клубами, которые набирают ход, и с „Наполи“, который тоже растёт. „Рома“ и „Лацио“ способны усилиться за лето.



В конечном счёте, у „Ювентуса“ были моменты в течение сезона, когда мы сами могли всё испортить. В те ключевые моменты „Ювентус“ не ошибся», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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