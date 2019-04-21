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В «Тоттенхэме» уверены, что Эриксен подпишет новый долгосрочный контракт

В «Тоттенхэме» уверены, что Эриксен подпишет новый долгосрочный контракт
Футбол / Англия

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» продолжает вести переговоры с полузащитником команды Кристианом Эриксеном о новом долгосрочном соглашении, сообщает Goal.

По информации издания, в клубе растёт уверенность, что Эриксен согласится продлить сотрудничество. Нынешний контракт 27-летнего датчанина рассчитан до 30 июня 2020 года. Игрок рассчитывает как минимум удвоить недельную зарплату, которая сейчас составляет € 87 тыс.

Кристиан выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек забил 6 голов и отдал 12 результативных передач в 31 матче. В Лиге чемпионов футболист записал в актив 2 мяча и 4 голевых паса в 9 встречах.

«Шпоры», набрав 67 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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