«Зенит» уже можно считать чемпионом России?

«Зенит» одержал победу со счётом 3:2 в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». За шесть туров до конца сезона команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата и опережает «Локомотив», который занимает второе место, на восемь очков.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, можно ли уже считать «Зенит» чемпионом России.

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги команде из Санкт-Петербурга осталось провести домашние встречи с «Динамо», «Крыльями Советов», ЦСКА и «Енисеем», а также принять участие в выездных матчах с «Ахматом» и «Ростовом».

Последний раз «Зенит» становился чемпионом России в 2015 году. Прошлый сезон сине-бело-голубые завершили на пятом месте.