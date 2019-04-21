Агент Дивеева: у Игоря никаких переломов нет, только сотрясение мозга

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о травме игрока московской команды.



Напомним, Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами в концовке матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). В результате столкновения Дивеев не смог продолжить матч и его унесли с поля на носилках. Остаток матча ЦСКА доигрывал вдесятером, так как лимит замен был уже исчерпан.



«Разговаривал вчера с Игорем после матча. Всё нормально, самочувствие хорошее. Парень он молодой, крепкий. Никаких переломов нет, только сотрясение мозга. Теперь врачи определят сроки, всё будет зависеть от динамики восстановления. Но, думаю, если не в следующем матче, то через матч он уже будет готов играть», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дивеева унесли с поля на носилках в концовке матча с «Локомотивом»