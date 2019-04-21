Васин: чувствовал себя уверенно в матче с «Локомотивом», волнения не было

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1), а также поделился впечатлениями от возвращения на поле. Напомним, защитник получил разрыв крестообразных связок колена в конце февраля 2018 года и с тех пор восстанавливался после травмы.



«Во втором тайме матча были недовольны качеством игры. Надо прибавлять. Основная цель — брать три очка в каждом матче. У нас очень плотная борьба в верхней части турнирной таблицы, поэтому надо стараться выигрывать каждую следующую игру.



Последние две недели я тренировался в общей группе. Конечно, форма ещё не оптимальная, но на 45 минут игры этого хватает. Чувствовал себя абсолютно уверенно, волнения не было. Думаю, для меня нет особой разницы, в матче с каким соперником выходить на поле.



Хотел бы поблагодарить медицинский штаб ЦСКА за помощь в ходе восстановления. Также хотел бы сказать спасибо близким, которым пришлось терпеть меня в этот непростой период. Теперь всё позади. Болельщикам огромное спасибо! Мы играли как будто дома, чувствовалась невероятная поддержка», — сказал Васин в интервью пресс-службе ЦСКА.