«Кардифф Сити» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнётся в 18:00

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Кардифф Сити» — «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном, помогать ему будут Стивен Чайлд и Гарри Леннард. Резервный рефери — Дэвид Кут.
В матче первого круга «Ливерпуль» и «Кардифф Сити» сыграли в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 27 октября 2018 года. Финальный свисток тогда зафиксировал победу мерсисайдцев со счётом 4:1.
«Ливерпуль», набрав 85 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кардифф Сити» (31) — 18-е.
Статистика игроков АПЛ доступна на «Чемпионате».
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