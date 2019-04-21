Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин признался, что раньше опасался критики в свой адрес.



«Я сожалею, что раньше всё время укрывался дома. Несколько раз было так, что я не выходил на улицу, боялся услышать критику в отношении своей игры. Я не должен был так себя вести. Есть множество людей, которые совершали более ужасные поступки и выходили из дома без стыда. А мы, футболисты, которые никого не убивали и не развязывали войн, должны стыдиться выходить на улицу только потому, что занимаемся спортом?



Сейчас я ничего не хочу знать о критике. Отсутствие страниц в социальных сетях отлично помогает мне в этом. Я играл в лучших чемпионатах, участвовал в трёх чемпионатах мира. Когда мне было пять лет, я не мог представить, чего смогу добиться. Почему меня должны волновать другие?» — приводит слова Игуаина A Bola.

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