ЦСКА: у Дивеева выявлена закрытая черепно-мозговая травма

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медицинское обследование после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1), сообщает официальный сайт «армейцев».



Напомним, Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами в концовке матча, в результате чего российский защитник не смог продолжить матч и его унесли с поля на носилках. Остаток матча ЦСКА доигрывал вдесятером, так как лимит замен был уже исчерпан.



Обследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы. Решение об участии Дивеева в ближайших матчах ЦСКА будет принято позднее.

В следующем туре российского чемпионата ЦСКА дома сыграет с махачкалинским «Анжи». Встреча состоится 24 апреля.