Сульшер: не стыдно вылететь из Лиги чемпионов, играя с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал последние результаты команды.

«Когда оглядываешься назад и думаешь, где мы были и где находимся сейчас, то понимаешь, что это невероятно. Да, мы потерпели поражение в обоих матчах с «Барселоной», вылетели из Кубка Англии и проиграли «Арсеналу» в Премьер-лиге. Мы не испытываем радости, когда не побеждаем, но не стыдно вылететь из Лиги чемпионов в результате игр с «Барселоной».

Знаем, куда хотим попасть, но есть определённый разрыв. Мы его чётко видим и хотим преодолеть. Каждый день усердно трудимся с игроками, чтобы сократить отставание. Наш персонал демонстрирует невероятную скорость и качество работы. Надеюсь, мы увидим результаты», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 21 апреля, «красные дьяволы» на выезде проведут выездной матч 35-го тура АПЛ с «Эвертоном», начало — в 15:30 мск.