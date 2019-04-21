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«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Марсьяль и Лукаку сыграют с первых минут

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Марсьяль и Лукаку сыграют с первых минут
Футбол / Англия

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 21 апреля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Коулман, Гейе, Шнейдерлен, Сигурдссон, Ришарлисон, Бернард, Калверт-Льюин

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделёф, Смоллинг, Джонс, Далот, Матич, Фред, Погба, Рашфорд, Марсьяль, Лукаку

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 28 октября 2018 года. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «красных дьяволов» со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (46) — 10-е.

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