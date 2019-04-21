«Эспаньол» на выезде сыграл вничью с «Леванте»

В матче 33-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» Борха Иглесиас, отличившийся на 16-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял защитник «Леванте» Рубен Везу. На 65-й минуте хавбек Марк Рока вывел гостей вперёд. Ничью хозяевам принёс полузащитник Рубен Рочина.

Беспроигрышная серия каталонского клуба в чемпионате Испании достигла четырёх матчей (две ничьих и две победы). Команда из Валенсии не выигрывает уже в течение девяти встреч подряд (пять поражений и четыре ничьих).

«Эспаньол», набрав 42 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры, «Леванте» (34) — 16-е.